Крупнейшая криптобиржа Binance выпустила 100 флаконов фирменного парфюма Crypto к Международному женскому дню. В рамках акции, аромат распыляли в торговом центре Бахрейна. Увы, но эти духи нельзя купить, сообщает "Коммерсант".

Такая акция — это один из способов привлечь новых клиентов на фоне кризиса в бизнесе. Первые 5 тыс. женщин, которые пройдут курс для начинающих в Binance Academy, получат по $25 на криптокошелек.

Промо-акция с парфюмом может помочь расширить аудиторию и поправить дела. Binance сейчас непросто, учитывая регуляторный прессинг со стороны Соединенных Штатов Америки. В феврале Binance признала вину за участие в отмывании денег и нарушениях, связанных с обходом санкций США и теперь должна будет выплатить штраф 4,5 млрд долл.





