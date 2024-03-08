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Криптобиржа Binance выпустила духи с запахом криптовалюты
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 14:21

Криптобиржа Binance выпустила духи с запахом криптовалюты

Крупнейшая криптобиржа Binance выпустила 100 флаконов фирменного парфюма Crypto к Международному женскому дню. В рамках акции, аромат распыляли в торговом центре Бахрейна. Увы, но эти духи нельзя купить, сообщает "Коммерсант".

Такая акция — это один из способов привлечь новых клиентов на фоне кризиса в бизнесе. Первые 5 тыс. женщин, которые пройдут курс для начинающих в Binance Academy, получат по $25 на криптокошелек.

Промо-акция с парфюмом может помочь расширить аудиторию и поправить дела. Binance сейчас непросто, учитывая регуляторный прессинг со стороны Соединенных Штатов Америки. В феврале Binance признала вину за участие в отмывании денег и нарушениях, связанных с обходом санкций США и теперь должна будет выплатить штраф 4,5 млрд долл.



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