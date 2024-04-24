Парализованный мужчина из Китая в возрасте 76 лет смог написать иероглифы с помощью нейроимплантов, вживленных в его мозг. Нейроимпланты декодировали сигналы в его мозге и передавали команды механическому манипулятору, который записывал иероглифы на доске с точностью около 91%.

Этот прорыв может помочь пациентам с ограниченной мобильностью управлять экзоскелетами и восстанавливать потерянные функции.

Подобные исследования имеют потенциал помочь многим пациентам, исследования в этой области продолжаются как в Китае, так и в других странах, сообщает ТАСС.

Фото: openverse.org/Jacobs School of Engineering (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 licence)