Парализованный мужчина из Китая в возрасте 76 лет смог написать иероглифы с помощью нейроимплантов, вживленных в его мозг. Нейроимпланты декодировали сигналы в его мозге и передавали команды механическому манипулятору, который записывал иероглифы на доске с точностью около 91%.
Этот прорыв может помочь пациентам с ограниченной мобильностью управлять экзоскелетами и восстанавливать потерянные функции.
Подобные исследования имеют потенциал помочь многим пациентам, исследования в этой области продолжаются как в Китае, так и в других странах, сообщает ТАСС.
Фото: openverse.org/Jacobs School of Engineering (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 licence)
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