В США акционер-инвестор Tesla Ричард Торнетт добился через суд отмены выплаты пакета опционов 2018 года Илону Маску как гендиректору компании в размере почти 56 млрд долл. Суд счёл, что акционеры компании сделали подарок своему боссу вопреки интересам Tesla. Выплачивать ее господину Маску было бы несправедливо по отношению к другим благополучателям Tesla, считает судья Каталин Маккормик. Возможно что её подозрения не лишены оснований. Так, в частности, одним из членов Совета является юрисконсульт Tesla Тодда Марон, помогавший Илону разводиться.

Решение о блокировки самого крупного зарплатного транша в США, однако может ещё быть обжаловано в Верховном суде штата Делавэр. Завистники и недоброжелатели миллиардера усмотрели в этом событии шанс найти зацепку, чтобы устранить Маска с поста генерального директора компании. Хотя бы уже потому, что после этого решения суда акции Tesla упали примерно на 3%.

Впрочем, это всё "семечки" для эпатажного миллиардера, который по мнению журнала Forbes является самым богатым человеком планеты, скупил популярную в США соцсеть, создал суперсовременный автомобиль на аккумуляторах, покоряет космос с помощью SpaceX, и ещё намерен колонизировать Марс. В своём блоге в социальной сети X Илон Маск в ответ написал: "Никогда не регистрируйте свою компанию в штате Делавэр".