Илон Маск называет вопрос о захвате Россией Одессы завершающим в украинском конфликте. По его мнению, это главный оставшийся вопрос.

Согласно его высказыванию в социальной сети, Россия будет продолжать наступление, пока не захватит полностью Донецкую, Херсонскую, Луганскую и Запорожскую области.

Этот комментарий Маска стал реакцией на публикацию Zero Hedge, где упоминались заявления главнокома ВСУ Александра Сырского о ухудшении обстановки на фронте. Предприниматель также отметил, что российские войска на данный момент контролируют ситуацию и продолжают вытеснять противника со своих позиций.

Как сообщил ранее министр обороны Сергей Шойгу на этой неделе, российские силы имеют превосходство во всей зоне боевых действий и продолжают расширять контроль, освобождая населенные пункты в Донецкой Народной Республике, а также увеличивая зону влияния в Бердычах и Георгиевке.

Фото: www.flickr.com/Ministério Das Comunicações (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)