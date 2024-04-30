Илон Маск называет вопрос о захвате Россией Одессы завершающим в украинском конфликте. По его мнению, это главный оставшийся вопрос.
Согласно его высказыванию в социальной сети, Россия будет продолжать наступление, пока не захватит полностью Донецкую, Херсонскую, Луганскую и Запорожскую области.
Этот комментарий Маска стал реакцией на публикацию Zero Hedge, где упоминались заявления главнокома ВСУ Александра Сырского о ухудшении обстановки на фронте. Предприниматель также отметил, что российские войска на данный момент контролируют ситуацию и продолжают вытеснять противника со своих позиций.
Как сообщил ранее министр обороны Сергей Шойгу на этой неделе, российские силы имеют превосходство во всей зоне боевых действий и продолжают расширять контроль, освобождая населенные пункты в Донецкой Народной Республике, а также увеличивая зону влияния в Бердычах и Георгиевке.
Фото: www.flickr.com/Ministério Das Comunicações (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Spiegel: Делом об убийством двух украинцев занялась прокуратура Мюнхена
Генеральная прокуратура Мюнхена начала расследование убийства уроженцев Украины в городе Мурнау в Баварии, по данным издания Spiegel.
Европа обойдется без "правого поворота" после выборов в Европарламент
Венгерский политический аналитик Георг Шпётле заявил журналистам из информационного агентства РИА Новости, что не считает вероятным значительный "правый сдвиг" в Европарламенте после предстоящих выборов в летний период, на что часто намекают представители властей Венгрии.
Журналист Такер Карлсон выпустил интервью с философом Дугиным
Американский журналист называет Дугина "самым известным политическим философом России".
Денежные переводы между своими счетами для россиян станут без комиссий
О новой возможности, которая появится в мае, сообщил экономист Ферапонтов.