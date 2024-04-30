Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 28.04.2024 : 91,7791
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 28.04.2024 : 98,027
Илон Маск назвал взятие Одессы единственным оставшимся вопросом конфликта
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 8:54

Илон Маск назвал взятие Одессы единственным оставшимся вопросом конфликта

Илон Маск называет вопрос о захвате Россией Одессы завершающим в украинском конфликте. По его мнению, это главный оставшийся вопрос.

Согласно его высказыванию в социальной сети, Россия будет продолжать наступление, пока не захватит полностью Донецкую, Херсонскую, Луганскую и Запорожскую области.

Этот комментарий Маска стал реакцией на публикацию Zero Hedge, где упоминались заявления главнокома ВСУ Александра Сырского о ухудшении обстановки на фронте. Предприниматель также отметил, что российские войска на данный момент контролируют ситуацию и продолжают вытеснять противника со своих позиций.

Как сообщил ранее министр обороны Сергей Шойгу на этой неделе, российские силы имеют превосходство во всей зоне боевых действий и продолжают расширять контроль, освобождая населенные пункты в Донецкой Народной Республике, а также увеличивая зону влияния в Бердычах и Георгиевке.

Фото: www.flickr.com/Ministério Das Comunicações (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

Мир

Spiegel: Делом об убийством двух украинцев занялась прокуратура Мюнхена

Spiegel: Делом об убийством двух украинцев занялась прокуратура Мюнхена

Генеральная прокуратура Мюнхена начала расследование убийства уроженцев Украины в городе Мурнау в Баварии, по данным издания Spiegel.

Читать полностью
Европа обойдется без

Европа обойдется без "правого поворота" после выборов в Европарламент

Венгерский политический аналитик Георг Шпётле заявил журналистам из информационного агентства РИА Новости, что не считает вероятным значительный "правый сдвиг" в Европарламенте после предстоящих выборов в летний период, на что часто намекают представители властей Венгрии.

Читать полностью

Общество

Журналист Такер Карлсон выпустил интервью с философом Дугиным

Журналист Такер Карлсон выпустил интервью с философом Дугиным

Американский журналист называет Дугина "самым известным политическим философом России".

Читать полностью
Денежные переводы между своими счетами для россиян станут без комиссий

Денежные переводы между своими счетами для россиян станут без комиссий

О новой возможности, которая появится в мае, сообщил экономист Ферапонтов.

Читать полностью

Новости