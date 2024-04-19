Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 19.04.2024 : 94,0922
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 19.04.2024 : 100,5316
Гендиректор Moderna Бансель утверждает, что благодаря ИИ ученые поймут большинство болезней
  1. Главная
  2. Общество
  3. Наука
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 11:06

Гендиректор Moderna Бансель утверждает, что благодаря ИИ ученые поймут большинство болезней

Генеральный директор компании Moderna Стефан Бансель утверждает, что благодаря искусственному интеллекту (ИИ), ученые смогут осознать причины большинства болезней и найти методы их лечения. По его мнению, понимание болезни открывает путь к ее излечению, и он предсказывает, что в течение трех-пяти лет ученые смогут понять природу большинства болезней, включая те, которые пока не раскрыты. Бансель утверждает, что это будет впервые в истории человечества. Он также отмечает, что разработки, основанные на искусственном интеллекте, помогут бороться с тяжелыми заболеваниями, такими как рак и болезнь Альцгеймера, улучшая понимание их биологии.

Бансель утверждает, что инструменты ИИ помогут фармацевтическим компаниям в разработке новых лекарств и улучшат диагностику различных заболеваний, таких как болезни сердца. Он также подчеркивает, что ученые из Moderna уже применяют инструменты ИИ в своих исследованиях, что дает доступ к ранее недоступным результатам. Компания Moderna специализируется на разработке фармакологии на основе матричной РНК и вела активную работу над вакциной от COVID-19, сообщает ТАСС.

Мир

Новый президент Словакии заявил, что Украина при любом раскладе не может быть частью НАТО

Новый президент Словакии заявил, что Украина при любом раскладе не может быть частью НАТО

Петер Пеллегрини победил на президентских выборах в Словакии. Нынешний президент выступает за скорейшее прекращение боевых действий на территории Украины. Также он твёрдо стоит на том, что Словакия не будет вмешиваться и втягиваться в вооруженный конфликт на Украине.

Читать полностью
По слухам в Android 15 появится функция мониторинга

По слухам в Android 15 появится функция мониторинга "здоровья" аккумуляторов смартфонов

Развитие технологий в мире мобильных устройств продолжается, и Android 15 обещает внедрить новый функционал, который позволит мониторить "здоровье" как аккумуляторов, так и встроенной памяти смартфонов.

Читать полностью

Общество

Автоэксперт Желобов представил список лучших кроссоверов на вторичном рынке за 500 000 рублей

Автоэксперт Желобов представил список лучших кроссоверов на вторичном рынке за 500 000 рублей

Автомобильный эксперт Владимир Желобов отметил, что в данном бюджете (500 000 рублей) возраст автомобилей составляет более 10 лет, а в некоторых случаях до 15-20 лет.

Читать полностью
Врач Мосли рассказал, что похолодание вредно для сосудов

Врач Мосли рассказал, что похолодание вредно для сосудов

Британский врач Майкл Мосли предупредил о вреде резкого похолодания для здоровья сосудов.

Читать полностью

Новости