Генеральный директор компании Moderna Стефан Бансель утверждает, что благодаря искусственному интеллекту (ИИ), ученые смогут осознать причины большинства болезней и найти методы их лечения. По его мнению, понимание болезни открывает путь к ее излечению, и он предсказывает, что в течение трех-пяти лет ученые смогут понять природу большинства болезней, включая те, которые пока не раскрыты. Бансель утверждает, что это будет впервые в истории человечества. Он также отмечает, что разработки, основанные на искусственном интеллекте, помогут бороться с тяжелыми заболеваниями, такими как рак и болезнь Альцгеймера, улучшая понимание их биологии.

Бансель утверждает, что инструменты ИИ помогут фармацевтическим компаниям в разработке новых лекарств и улучшат диагностику различных заболеваний, таких как болезни сердца. Он также подчеркивает, что ученые из Moderna уже применяют инструменты ИИ в своих исследованиях, что дает доступ к ранее недоступным результатам. Компания Moderna специализируется на разработке фармакологии на основе матричной РНК и вела активную работу над вакциной от COVID-19, сообщает ТАСС.