В 2023 году программа диспансеризации и профилактических осмотров, реализованная под руководством заместителя министра здравоохранения Российской Федерации Евгении Котовой, сыграла ключевую роль в выявлении более 5 миллионов заболеваний среди населения России.
На Всероссийском форуме "Здоровые города в Год семьи" Котова подчеркнула, что своевременное прохождение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации является неотъемлемым элементом общественного здоровья.
Благодаря информированию через портал Госуслуг более чем 108 миллионов человек о возможности прохождения этих мероприятий, удалось выявить и начать лечение заболевших. Кроме того, завершено профилактическое обследование более 87 миллионов человек.
Котова также отметила внедрение программ общественного здоровья в 85 субъектах России с акцентом на снижение факторов риска неинфекционных заболеваний. Корпоративные программы реализуются в различных секторах, включая образование, науку, здравоохранение и промышленность.
Одним из важных аспектов создания здорового образа жизни в городах и сельских населенных пунктах является сокращение доступности алкоголя и табака. В этом направлении были установлены ограничения на продажу алкоголя и табачных изделий во многих регионах России. Кроме того, приняты меры по запрету курения и потребления никотинсодержащих продуктов в общественных местах, сообщает ТАСС.
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