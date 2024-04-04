В 2023 году программа диспансеризации и профилактических осмотров, реализованная под руководством заместителя министра здравоохранения Российской Федерации Евгении Котовой, сыграла ключевую роль в выявлении более 5 миллионов заболеваний среди населения России.

На Всероссийском форуме "Здоровые города в Год семьи" Котова подчеркнула, что своевременное прохождение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации является неотъемлемым элементом общественного здоровья.

Благодаря информированию через портал Госуслуг более чем 108 миллионов человек о возможности прохождения этих мероприятий, удалось выявить и начать лечение заболевших. Кроме того, завершено профилактическое обследование более 87 миллионов человек.

Котова также отметила внедрение программ общественного здоровья в 85 субъектах России с акцентом на снижение факторов риска неинфекционных заболеваний. Корпоративные программы реализуются в различных секторах, включая образование, науку, здравоохранение и промышленность.

Одним из важных аспектов создания здорового образа жизни в городах и сельских населенных пунктах является сокращение доступности алкоголя и табака. В этом направлении были установлены ограничения на продажу алкоголя и табачных изделий во многих регионах России. Кроме того, приняты меры по запрету курения и потребления никотинсодержащих продуктов в общественных местах, сообщает ТАСС.