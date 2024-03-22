Ученые из Сингапура обнаружили новый ген, который играет ключевую роль в развитии заболеваний почек

Исследование, опубликованное в журнале American Society of Nephrology (ASN), выявило, что повышенная активность гена WWP2 ускоряет прогрессирование фиброза почек.

Проведенный анализ 130 образцов биопсии установил, что повышенная активность гена WWP2 в миофибробластах, типе клеток почек, способствует развитию фиброза. Это состояние характеризуется избыточным разрастанием соединительной ткани и образованием рубцовых изменений в почках.

Ученые объяснили, что ген WWP2 изменяет метаболизм клеток, повышая риск терминальной почечной недостаточности. Однако дополнительные исследования показали, что снижение активности WWP2 может нормализовать функцию миофибробластов.

Авторы исследования выдвинули ген WWP2 как потенциальную мишень для разработки лекарств, направленных на его подавление. В настоящее время ученые уже заняты работой над созданием ингибиторов WWP2, которые могут быть эффективны в лечении заболеваний почек и сердца, сообщает Газета.Ру.