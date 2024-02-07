Врач Елисеев сообщает о неочевидных симптомах болезней почек

Врач-нефролог Михаил Елисеев сообщает, что заболевания почек часто проявляются без явных симптомов и могут быть легко перепутаны с другими заболеваниями. Он подчеркивает неочевидные признаки, включая одышку, сухую кожу, усталость, металлический привкус во рту и нарушение сна.
Боли в спине и нижнем животе, изменения в моче (цвет, запах), а также дизурия могут указывать на проблемы с почками. Отеки конечностей и лица также могут быть признаком нарушений функции почек. Он сообщает, что раннее обращение к врачу при подозрении на эти симптомы может помочь предотвратить серьезные осложнения, сообщает Газета.Ру.
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