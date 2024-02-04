Биологи из Швеции и США выявили распространенную причину развития аутоиммунных болезней у женщин

Связь между развитием ряда аутоиммунных заболеваний и активностью гена Xist была выявлена. Этот ген ответственен за блокировку одной из двух женских Х-хромосом в клетках.

Предыдущие исследования, веденные на мужских клетках, не обнаружили антител к комплексам Xist, что оказалось ключевым фактором в разработке аутоиммунных патологий у женщин. Тяжелые заболевания, такие как волчанка и диабет первого типа, развивающиеся из-за сбоев в иммунной системе, чаще встречаются у женщин.

Исследование выявило, что способность клеток женщин вырабатывать молекулы РНК, отвечающие за "отключение" одной из Х-хромосом, играет важную роль. Ген Xist вырабатывает специфическую длинную молекулу РНК, которая связывается с инактивируемой Х-хромосомой, вызывая иммунную реакцию.

Биологи также обнаружили белки, способные взаимодействовать с этой РНК-молекулой, вызывая подавление Х-хромосомы и провоцируя иммунные реакции, аналогичные развитию волчанки. Обнаружены антитела к этим биомолекулам в крови пациенток с волчанкой, склеродермой и болезнью Вагнера.

Эти результаты подтверждают вывод, что ген Xist существенно определяет подверженность женщин аутоиммунным болезням, сообщает Planet Today.