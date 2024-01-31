Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 01.02.2024 : 89,6678
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 01.02.2024 : 97,1149
На четвертой неделе 2024 года в России зарегистрирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 4,9%
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 19:59

На четвертой неделе 2024 года в России зарегистрирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 4,9%

Согласно информации от Роспотребнадзора, общее количество случаев составило почти 978 тыс. Статистика также показывает, что 48 регионов страны отмечают увеличение заболеваемости выше среднероссийских показателей. Москва, Московская область и Санкт-Петербург сопоставимы с 14,4% от общего числа случаев, в то время как остальные регионы занимают 85,6%, сообщает ТАСС.

Мир

Россия готова ответить на предложение использовать доходы от замороженных активов и поставки оружия в Украину

Россия готова ответить на предложение использовать доходы от замороженных активов и поставки оружия в Украину

Он выразил недовольство "войной по доверенности" и увеличением поставок оружия Зеленскому.

Читать полностью
США изучают решение Международного суда ООН по иску Украины к России

США изучают решение Международного суда ООН по иску Украины к России

Миллер отметил, что решение суда является объемным, и пока нет официальной реакции со стороны США.

Читать полностью

Общество

Врачи предоставили рекомендации, как переносить магнитные бури людям, страдающим от гипертонии

Врачи предоставили рекомендации, как переносить магнитные бури людям, страдающим от гипертонии

Специалисты подчеркивают, что хотя некоторые люди могут быть более чувствительны к природным явлениям, само воздействие магнитных бурь не является чрезмерно опасным благодаря защитному слою планеты. Группа риска включает людей с сердечно-сосудистыми проблемами, пожилых, беременных, детей младшего возраста и детей до года.

Читать полностью
Сибирские ученые успешно вывели табак со значительным снижением содержания никотина

Сибирские ученые успешно вывели табак со значительным снижением содержания никотина

Этот научный прорыв был достигнут с использованием мультиплексного редактирования генома, что позволило одновременно модифицировать несколько генов. Работа велась несколько лет с применением метода биобаллистики для создания генетически стабильных линий табака с выключенными генами, контролирующими вторичный метаболизм и выработку никотина.

Читать полностью

Новости