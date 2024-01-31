На четвертой неделе 2024 года в России зарегистрирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 4,9%

Специалисты подчеркивают, что хотя некоторые люди могут быть более чувствительны к природным явлениям, само воздействие магнитных бурь не является чрезмерно опасным благодаря защитному слою планеты. Группа риска включает людей с сердечно-сосудистыми проблемами, пожилых, беременных, детей младшего возраста и детей до года.