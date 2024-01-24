Доктор медицинских наук и эндокринолог Павлова предупреждает о влиянии магнитных бурь на здоровье

По мнению Павловой, многие люди могут испытывать ухудшение самочувствия в период магнитных бурь, даже если они не связывают его с данным явлением. Особенно подвержены риску те, у кого есть хронические заболевания.

Врач рекомендует принимать регулярно прописанные лекарства, включая таблетки от головной боли и для нормализации давления. Также она советует употребление травяных чаев в качестве успокаивающих средств и отказ от жирной, жареной пищи, сообщает Общественная Служба Новостей.