Доктор медицинских наук и эндокринолог Павлова предупреждает о влиянии магнитных бурь на здоровье

По мнению Павловой, многие люди могут испытывать ухудшение самочувствия в период магнитных бурь, даже если они не связывают его с данным явлением. Особенно подвержены риску те, у кого есть хронические заболевания.
Врач рекомендует принимать регулярно прописанные лекарства, включая таблетки от головной боли и для нормализации давления. Также она советует употребление травяных чаев в качестве успокаивающих средств и отказ от жирной, жареной пищи, сообщает Общественная Служба Новостей.
Ученые из Chinese University of Hong Kong: всего 6% пациентов с сахарным диабетом достигли полной ремиссии благодаря похудению
Ремиссия, представляющая собой возвращение уровня глюкозы в крови к норме без медикаментозной терапии, оказалась сложной задачей.
Ученые из университета Марселя сообщают о рисках эпидемии из-за найденных в Сибири вирусов
Ученые из университета Марселя предупредили о возможном риске новой пандемии из-за обнаруженных в вечной мерзлоте Сибири зомби-вирусов, сообщает The Guardian. Генетик Жан-Мишель Клавери подчеркнул, что эти опасные вирусы могут заразить людей и вызвать эпидемию.
По данным Росстата, в 2022 году количество случаев ожирения в России достигло более 419 тысяч
В 2022 году количество случаев ожирения в России, по данным Росстата, достигло более 419 тысяч, что является увеличением по сравнению с предыдущими годами (372 тысячи в 2020 году и 383 тысячи в 2021 году).
В РФ разработали нейросеть, распознающую объекты под микроскопом
Институт интеллектуальной робототехники Новосибирского государственного университета (НГУ) представил инновационную платформу iOk, включающую три бесплатных онлайн-сервиса на основе искусственного интеллекта (ИИ). Разработанные сервисы, No Code ML, DLgram и ParticlesNN, основаны на нейросети Cascade Mask-RCNN, обученной на 5 тыс. объектов.