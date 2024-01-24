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Доктор медицинских наук и эндокринолог Павлова предупреждает о влиянии магнитных бурь на здоровье
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:43

Доктор медицинских наук и эндокринолог Павлова предупреждает о влиянии магнитных бурь на здоровье

По мнению Павловой, многие люди могут испытывать ухудшение самочувствия в период магнитных бурь, даже если они не связывают его с данным явлением. Особенно подвержены риску те, у кого есть хронические заболевания.

Врач рекомендует принимать регулярно прописанные лекарства, включая таблетки от головной боли и для нормализации давления. Также она советует употребление травяных чаев в качестве успокаивающих средств и отказ от жирной, жареной пищи, сообщает Общественная Служба Новостей.

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