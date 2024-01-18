Врач Бобровский раскрыл полезные свойства хрена и его роль в профилактике различных заболеваний

Хрен, широко используемый в русской кухне и народной медицине, обладает богатым составом, включая витамин С, витамины группы B, магний и кальций, что делает его "витамином долголетия". Эти вещества способствуют укреплению иммунной системы и предотвращению различных заболеваний, особенно в пожилом возрасте.
Однако врач предупреждает, что употребление хрена не рекомендуется при гастрите и астме. При гастрите овощ может быть противопоказан, а аромат хрена может вызвать раздражение слизистых дыхательных путей и аллергическую реакцию у пациентов с астмой. Также врач отмечает, что хрена следует избегать при заболеваниях почек, поскольку его состав может усилить работу почек и вызвать перенапряжение этого органа. Для максимальной пользы следует употреблять хрен в свежем виде, чтобы сохранить максимальное количество полезных веществ, сообщает ФедералПресс.
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