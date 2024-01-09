Врач Болибок разработал эффективные меры защиты в условиях тройной эпидемии

Врач иммунолог и аллерголог Владимир Болибок разработал эффективные меры защиты в условиях тройной эпидемии гриппа, Covid-19 и ОРВИ в России. В свете открытия детских садов и школ, специалист предупреждает о возможной волне инфекций и высоких рисках заражения.

Он рекомендует использование медицинских масок и соблюдение социальной дистанции для защиты от передачи вирусов. Болибок также призывает к вакцинации от гриппа как мере предотвращения инфекций.

Дополнительные меры включают увеличение времени, проведенного на свежем воздухе, умеренную физическую активность для предотвращения сидячего образа жизни, закаливание организма и увеличение потребления свежих фруктов и овощей для укрепления иммунитета.

Врач настоятельно советует соблюдать все предложенные рекомендации, особенно в феврале, когда остаются высокие риски заражения, сообщает МедиаПоток.