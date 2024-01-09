В России наблюдается рост заболеваемости гриппом, COVID-19 и ОРВИ

Уровень заболеваемости составляет 128,1 случая на 10 тыс. населения, что превышает базовую норму на 83%. Эксперты определяют текущую ситуацию как тридемию, характеризующуюся одновременным распространением трех вирусов, преимущественно гриппа А (H3N2). Прогнозируется снижение заболеваемости в феврале-марте.

Данные Роспотребнадзора за неделю с 18 по 24 декабря указывают на увеличение зараженности на 5%. НИИ гриппа отмечает постепенный рост заболеваемости с начала ноября, сообщает Газета.Ру.