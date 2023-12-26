Мурашко высказал мнение про подъем заболеваемости в РФ

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко объяснил сезонный подъем заболеваемости в России, отметив, что он происходит ежегодно в этот период. В этом году кроме коронавируса циркулирует грипп А и другие возбудители.

Мурашко подчеркнул важность подготовки к сезону подъема заболеваемости, включая вакцинацию от гриппа и рекомендацию к вакцинации от пневмококка. Также министр призвал принимать меры самозащиты, такие как использование масок и избегание больших мероприятий, особенно для людей с хроническими неинфекционными заболеваниями, сообщает ТАСС.