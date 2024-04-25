Минздрав зарегистрировал первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева. Болезнь Бехтерева поражает позвоночник и суставы, вызывая потерю подвижности и считается до сих пор неизлечимой.
В России был разработан превый препарат для лечения болезни Бехтерева коллективом ученых из РНИМУ имени Н.И. Пирогова и других организаций. Это лекарство уничтожает патологические Т-лимфоциты, атакующие собственные клетки организма. Проведённые начальные клинические исследования подтвердили остановку развития заболевания. Было доказано, что препарат обладает высокой эффективностью и безопасностью.
После регистрации препарата компания-производитель может начать его промышленное производство. Лекарство помогает полностью остановить заболевание и не имеет иммуносупрессии или эффекта привыкания.
Прежде разработки препарата потребовались новые технологии для подготовки образцов и биоинформатического анализа данных.
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