Минздрав зарегистрировал первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева. Болезнь Бехтерева поражает позвоночник и суставы, вызывая потерю подвижности и считается до сих пор неизлечимой.

В России был разработан превый препарат для лечения болезни Бехтерева коллективом ученых из РНИМУ имени Н.И. Пирогова и других организаций. Это лекарство уничтожает патологические Т-лимфоциты, атакующие собственные клетки организма. Проведённые начальные клинические исследования подтвердили остановку развития заболевания. Было доказано, что препарат обладает высокой эффективностью и безопасностью.

После регистрации препарата компания-производитель может начать его промышленное производство. Лекарство помогает полностью остановить заболевание и не имеет иммуносупрессии или эффекта привыкания.

Прежде разработки препарата потребовались новые технологии для подготовки образцов и биоинформатического анализа данных.