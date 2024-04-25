Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 25.04.2024 : 92,5058
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 25.04.2024 : 98,9118
Учёные из России разработали первый в мире препарат от болезни Бехтерева
  1. Главная
  2. Общество
  3. Наука
  • Мельников Антон Валерьевич
  • Опубликована сегодня в 9:45

Учёные из России разработали первый в мире препарат от болезни Бехтерева

Минздрав зарегистрировал первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева. Болезнь Бехтерева поражает позвоночник и суставы, вызывая потерю подвижности и считается до сих пор неизлечимой.

В России был разработан превый препарат для лечения болезни Бехтерева коллективом ученых из РНИМУ имени Н.И. Пирогова и других организаций. Это лекарство уничтожает патологические Т-лимфоциты, атакующие собственные клетки организма. Проведённые начальные клинические исследования подтвердили остановку развития заболевания. Было доказано, что препарат обладает высокой эффективностью и безопасностью.

После регистрации препарата компания-производитель может начать его промышленное производство. Лекарство помогает полностью остановить заболевание и не имеет иммуносупрессии или эффекта привыкания.

Прежде разработки препарата потребовались новые технологии для подготовки образцов и биоинформатического анализа данных.

Мир

Байден вслух прочитал подсказку с телесуфлера во время выступления

Байден вслух прочитал подсказку с телесуфлера во время выступления

П﻿резидент США Джо Байден снова стал объектом обсуждения после того, как случайно включил в свою речь техническую подсказку, предназначенную для телесуфлера.

Читать полностью
Генерал США Уильямс: учения НАТО проводятся против России

Генерал США Уильямс: учения НАТО проводятся против России

Генерал Дэррил Уильямс сообщил газете New York Times, что военные учения стран НАТО, проходящие в Европе этой весной, фактически ориентированы против России.

Читать полностью

Общество

В Госдуме рассматривают возможность ограничения скорости электросамокатов

В Госдуме рассматривают возможность ограничения скорости электросамокатов

Госдума рассматривает меры по снижению аварийности с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.

Читать полностью
Врачи Малышева и Продеус рассказали, что на природе опасны столбняк и клещи

Врачи Малышева и Продеус рассказали, что на природе опасны столбняк и клещи

Врачи Елена Малышева и Андрей Продеус выделили две основные опасности, связанные с загородным отдыхом на даче или на природе.

Читать полностью

Новости