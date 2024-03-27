Ученые выявили значительное открытие в борьбе с болезнью Альцгеймера

Ученые обнаружили генетическую мутацию в митохондриальном белке, названном гуманином, которая защищает когнитивные функции и продлевает жизнь у носителей гена APOE4, подверженных повышенному риску развития этого заболевания.

Исследование, опубликованное в Aging Cell, включало анализ геномов 500 долгожителей. Установлено, что носители гена APOE4 имели более высокий риск заболевания Альцгеймером. Однако, обнаружено, что наличие мутации P3S-гуманина среди носителей APOE4 может смягчить тяжесть болезни и продлить жизнь.

Это открытие, хотя и обнадеживающее, сопровождается отметкой о редкости данной мутации в общей популяции, преимущественно у людей еврейского происхождения. Все это указывает на потенциальное новое направление в лечении и профилактике болезни Альцгеймера, требующее дальнейших исследований и разработок, сообщает Газета.Ру.