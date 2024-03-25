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Фтизиатр Комиссарова сообщила о значительном прогрессе в лечении лекарственно-устойчивой формы туберкулеза (МЛУ)
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 11:10

Фтизиатр Комиссарова сообщила о значительном прогрессе в лечении лекарственно-устойчивой формы туберкулеза (МЛУ)

Ранее требовавшееся время в 18-24 месяца для лечения сократилось до 9-12 месяцев благодаря эффективности новых противотуберкулезных препаратов, таких как линезолид, бедакилин и деламанид. Комбинирование различных препаратов стало стандартной практикой, что позволяет более эффективно бороться с различными формами возбудителя.

Хирургическое вмешательство также применяется в редких случаях для лечения пациентов с нелечимыми формами туберкулеза. В зависимости от степени и локализации поражения, а также состояния пациента, выполняются различные процедуры, включая резекцию легкого и пневмонэктомию.

Эти новые методы и подходы позволяют более эффективно бороться с лекарственно-устойчивым туберкулезом, сокращая продолжительность лечения и улучшая результаты для пациентов, сообщает МедЗдрав.Инфо.

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