Фтизиатр Комиссарова сообщила о значительном прогрессе в лечении лекарственно-устойчивой формы туберкулеза (МЛУ)

Ранее требовавшееся время в 18-24 месяца для лечения сократилось до 9-12 месяцев благодаря эффективности новых противотуберкулезных препаратов, таких как линезолид, бедакилин и деламанид. Комбинирование различных препаратов стало стандартной практикой, что позволяет более эффективно бороться с различными формами возбудителя.

Хирургическое вмешательство также применяется в редких случаях для лечения пациентов с нелечимыми формами туберкулеза. В зависимости от степени и локализации поражения, а также состояния пациента, выполняются различные процедуры, включая резекцию легкого и пневмонэктомию.

Эти новые методы и подходы позволяют более эффективно бороться с лекарственно-устойчивым туберкулезом, сокращая продолжительность лечения и улучшая результаты для пациентов, сообщает МедЗдрав.Инфо.