Врач Бережанский предупреждает о растущем числе случаев кори как в Великобритании, так и в России

Особую опасность корь представляет для детей в возрасте от 1 года до 5 лет из-за несформированного иммунитета. Вирус кори передается воздушно-капельным путем и остается в воздухе до 2 часов, что способствует быстрому распространению.
Симптомы кори начинаются с подъема температуры, насморка, кашля и конъюнктивита. Характерный признак — пятна Бельского-Филатова-Коплика, напоминающие манную кашу на щеках. Сыпь появляется по очереди на лице, шее, туловище и конечностях. Осложнения могут быть серьезными, включая пневмонию и энцефалит.
Профилактика кори осуществляется через вакцинацию. Важно, чтобы более 92% населения были иммунизированы, чтобы обеспечить популяционный иммунитет. При отсутствии информации о вакцинации можно сдать анализ на наличие антител IgG к вирусу кори. Если антител нет, рекомендуется сделать прививку для сохранения собственного здоровья и защиты окружающих, сообщает Аргументы И Факты.
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