Врач Мясников предупредил о скором появлении болезни Х и необходимости подготовки к ней

Врач Александр Мясников подчеркнул серьезные последствия возможной пандемии и призвал медиков готовиться к ней, включая подготовку палат, первой помощи и возможное создание специфических лекарственных препаратов.
Он также рекомендовал обычным людям укреплять иммунитет через закаливание, контакт с холодной водой, аэробные нагрузки и вакцинацию. Мясников отметил, что генетические особенности могут сделать некоторых людей менее подверженными заражению болезнью Х, сообщает SM.News.
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