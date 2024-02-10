Врач Мясников предупредил о скором появлении болезни Х и необходимости подготовки к ней

Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружили новый вид червей, Steinernema adamsi, который обладает потенциалом защищать посевы от насекомых-вредителей. Эти микроскопические нематоды могут быть использованы в сельском хозяйстве, особенно в теплых и влажных регионах, где другие полезные виды нематод не могут выжить.