Эксперт, вирусолог и профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, Анча Баранова, сравнила подходы к лечению простуды в США и России. Были обнаружены различия в ментальном восприятии простуды как следствия переохлаждения в обеих странах, но признано, что настоящей причиной являются вирусы и бактерии.
В США лечение простуды ориентировано на симптомы, и врачи рекомендуют обращаться только при значительных проявлениях заболевания и необязательно в инфекционные отделения. Различия в подходах к самолечению и обращению к врачу выделяются, причем стоимость медицинских услуг влияет на решение пациентов. Указано, что система телемедицины в США эффективно справляется с респираторными инфекциями.
В России подчеркивается фольклорный характер подхода к лечению простуды.
Необходимо учесть не только медицинские, но и финансовые аспекты при сравнении условий лечения в США и России, подчеркивается стоимость "поборов" в долларах в американской системе здравоохранения, сообщает Аргументы И Факты.
На аукционе в Англии был продан уникальный лимон возрастом 285 лет за $1780
Лимон был обнаружен в задней части шкафа XIX века, который был представлен на торгах аукционного дома Brettells. Фрукт имел надпись о том, что его подарили мисс Бакстер в 1739 году.
Канадские ученые сообщают: витамин D может быть средством профилактики деменции
Исследование, проведенное в University of Calgary, Канада, на 12 388 людях без симптомов деменции, выявило потенциальную роль витамина D в профилактике данного заболевания. Ученые учитывали воздействие витамина D (D+) и его отсутствие (D-) до начала деменции, учитывая факторы, такие как возраст, пол, образование, раса, когнитивный статус, депрессия и генетический фактор APOE ε4.
Новое исследование подтверждает, что танцы представляют собой простой и эффективный способ похудеть
Проведенный анализ 654 исследований показал, что регулярные занятия танцами могут помочь людям с избыточным весом и ожирением. В отличие от сложных режимов питания и интенсивных тренировок, танцы предоставляют доступный вариант поддержания физической активности.
Ученые изучили колебания кровяного давления
Ученые, проведя исследование среди более чем восьми тысяч британцев с высоким кровяным давлением в течение 20 лет, предупредили о потенциально негативных последствиях колебаний верхнего числа на тонометре. Выявлено, что нестабильное кровяное давление становится фактором риска для развития инсульта и инфаркта.