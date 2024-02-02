Эксперт, вирусолог и профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, Анча Баранова, сравнила подходы к лечению простуды в США и России. Были обнаружены различия в ментальном восприятии простуды как следствия переохлаждения в обеих странах, но признано, что настоящей причиной являются вирусы и бактерии.

В США лечение простуды ориентировано на симптомы, и врачи рекомендуют обращаться только при значительных проявлениях заболевания и необязательно в инфекционные отделения. Различия в подходах к самолечению и обращению к врачу выделяются, причем стоимость медицинских услуг влияет на решение пациентов. Указано, что система телемедицины в США эффективно справляется с респираторными инфекциями.

В России подчеркивается фольклорный характер подхода к лечению простуды.

Необходимо учесть не только медицинские, но и финансовые аспекты при сравнении условий лечения в США и России, подчеркивается стоимость "поборов" в долларах в американской системе здравоохранения, сообщает Аргументы И Факты.