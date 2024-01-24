Иммунолог и аллерголог Болибок дает рекомендации по мерам борьбы с частыми ОРВИ

Врач подчеркивает важность обращения к специалисту и прохождения анализов для выявления причин продолжительного болезненного состояния. Специалист сможет определить, какое звено иммунитета страдает и предписать соответствующее лечение.

Болибок также выделяет роль самостоятельных мер, таких как употребление поливитаминных комплексов, чтобы поддерживать иммунитет в зимний период. Он предостерегает от употребления препаратов с мегадозами витаминов, подчеркивая риск проблем со здоровьем из-за передозировки, сообщает РИАМО.