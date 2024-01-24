Иммунолог и аллерголог Болибок дает рекомендации по мерам борьбы с частыми ОРВИ

Врач подчеркивает важность обращения к специалисту и прохождения анализов для выявления причин продолжительного болезненного состояния. Специалист сможет определить, какое звено иммунитета страдает и предписать соответствующее лечение.
Болибок также выделяет роль самостоятельных мер, таких как употребление поливитаминных комплексов, чтобы поддерживать иммунитет в зимний период. Он предостерегает от употребления препаратов с мегадозами витаминов, подчеркивая риск проблем со здоровьем из-за передозировки, сообщает РИАМО.
Ученые из университета Марселя сообщают о рисках эпидемии из-за найденных в Сибири вирусов
Ученые из университета Марселя предупредили о возможном риске новой пандемии из-за обнаруженных в вечной мерзлоте Сибири зомби-вирусов, сообщает The Guardian. Генетик Жан-Мишель Клавери подчеркнул, что эти опасные вирусы могут заразить людей и вызвать эпидемию.
Ученые из Великобритании обнаружили новый опасный патоген
Английские ученые обнаружили опасный патоген, ранее неизвестный науке, в крови пастуха, госпитализированного с признаками лихорадки в больницу Святого Томаса. Бактерия принадлежит к группе Variovorax, обитающей в почве, и, по предварительным данным, мужчина мог заразиться ею во время работы с животными.
Средняя стоимость автомобиля с пробегом в России возросла на 30%
Согласно исследованию "Авто.ру Бизнес", в России за 2023 год средняя цена подержанного автомобиля выросла на 30%, достигнув отметки в 1,57 млн рублей к декабрю прошлого года. Отчет также указывает на различия в динамике цен от частных продавцов и автодилеров.
Эксперт Гераськин прогнозирует уход некоторых китайских автомобильных брендов с российского рынка
Глава дилерского холдинга "Борисхоф" Тимофей Гераськин прогнозирует уход некоторых китайских автомобильных брендов с российского рынка в 2024 году.