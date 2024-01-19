Ученые выявили новую причину гибели нейронов при болезни Альцгеймера

Новое исследование Northwestern Medicine обнаружило, что РНК-интерференция играет ключевую роль в гибели нейронов при болезни Альцгеймера. Ученые выявили токсичные короткие нити РНК, которые способствуют гибели клеток мозга и повреждению ДНК.

У пациентов с Альцгеймером и стареющих людей уменьшается количество защитных РНК с возрастом, что может способствовать развитию болезни. Пожилые люди с отличной памятью имеют больше защитных РНК.

Это открытие может быть значимым не только для Альцгеймера, но и для других нейродегенеративных заболеваний. Результаты также указывают на новый подход к лечению, фокусирующийся на стабилизации или увеличении защитных РНК в мозге. Подчеркивается важность этих данных для понимания причин нейродегенерации и возможного замедления ее развития, сообщает Planet Today.