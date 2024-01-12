Новый вирус, вызывающий высокую температуру и странные сны, активно распространяется среди жителей России

Первые симптомы напоминают простуду, но дальнейший прогресс болезни включает резкий подъем температуры, насморк, слабость и феномен лихорадочных снов.
Научное сообщество связывает увеличение заболеваемости с "иммунной амнезией", вызванной коронавирусом, который уничтожил значительное количество иммунных клеток. Специалисты также отмечают распространение других заболеваний, включая коклюш, микроплазменную пневмонию, респираторно-сентиальную инфекцию и корь.
Отмечается, что странные сны, вероятно, связаны с высокой температурой и цитоксинами, воздействующими на мозг и эмоциональную память. Болезнь также усугубляется психосоматическими факторами и тревогой, сообщает МедиаПоток.
Эта новая угроза здоровью представляет собой серьезную проблему, требующую внимательного исследования и мер по борьбе с ее распространением.
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