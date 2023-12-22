Роспотребнадзор сообщил о первых случаях гонконгского гриппа в Ярославле

Грипп А2 (H3N2) выявлен в единичных случаях, что составляет 0,1% от общего числа заболевших ОРВИ и гриппом в Ярославской области. Надзорное ведомство призывает граждан соблюдать меры профилактики и, при наличии симптомов, обращаться к врачу.

Эксперты отмечают, что грипп А (H3N2) не более опасен, чем другие гриппы типа А, но его полная оценка требует наблюдения за ходом сезона. Гонконгский грипп может вызвать серьезные осложнения, включая пневмонию, миокардит, энцефалит и менингит, а также усугубить хронические заболевания. Симптомы включают высокую температуру, рвотные позывы, диарею, головную боль, сонливость и боли в руках и ногах, собщает МедЗдрав.Инфо.