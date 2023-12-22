Роспотребнадзор сообщил о первых случаях гонконгского гриппа в Ярославле

Грипп А2 (H3N2) выявлен в единичных случаях, что составляет 0,1% от общего числа заболевших ОРВИ и гриппом в Ярославской области. Надзорное ведомство призывает граждан соблюдать меры профилактики и, при наличии симптомов, обращаться к врачу.
Эксперты отмечают, что грипп А (H3N2) не более опасен, чем другие гриппы типа А, но его полная оценка требует наблюдения за ходом сезона. Гонконгский грипп может вызвать серьезные осложнения, включая пневмонию, миокардит, энцефалит и менингит, а также усугубить хронические заболевания. Симптомы включают высокую температуру, рвотные позывы, диарею, головную боль, сонливость и боли в руках и ногах, собщает МедЗдрав.Инфо.
Ученые из Финляндии разработали инновационный вид кофе
Ученые из Финского государственного научно-исследовательского центра (VTT) в Эспоо разработали инновационный вид кофе под названием Beanless Coffee (кофе без зерен). Этот продукт получен из клеток кофейного дерева и обжаривается при использовании лазерных лучей.
Археологи обнаружили в Перу 29 ранее неизвестных геоглифов
В Перу археологи из Национального университета Ики Сан-Луиса Гонзаги обнаружили 29 ранее неизвестных геоглифов, изображающих кошек и антропоморфные фигуры в регионе Ика. Исследование проводилось с применением беспилотных летательных аппаратов, позволивших выявить рисунки размером до 37 метров.
Ученые выяснили, что запах женских слез снижает агрессивное поведение мужчин
Новое исследование в журнале PLOS Biology выявило, что запах женских слез способен снизить агрессивное поведение мужчин. Исследование, проведенное Шани Агроном из Института науки Вейцмана в Израиле, выявило, что запах слез приводит к уменьшению активности мозга, ответственной за агрессию, что приводит к более спокойному поведению.
Профессор Клименко сообщает от опасности употребления даже небольшого количества алкоголя
Профессор Татьяна Клименко предостерегает от опасности употребления даже небольших количеств алкоголя, считая его ядом для организма. Она подчеркивает отсутствие безопасной дозы алкоголя и связывает увеличение его потребления с риском негативного воздействия на мозг.