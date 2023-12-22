У людей с болезнью Альцгеймера наблюдается искаженное восприятие времени

Ученые из университета Рима провели эксперимент с группой испытуемых возрастом от 55 до 86 лет, включая людей с разными степенями болезни Альцгеймера. Исследование, опубликованное в Scientific Reports, показало, что у пациентов с этим заболеванием наблюдается искаженное восприятие времени.

Участники просматривали видеоролики, где мяч прыгал внутрь и выпрыгивал из прозрачной чашки через определенное время. Затем им предлагалось нажимать кнопку в момент выхода мяча из чашки. У тех, кто имел когнитивные нарушения, в том числе болезнь Альцгеймера, были замечены сложности с выполнением задачи, и число ошибок у них было выше, чем у здоровой контрольной группы. У пациентов с болезнью Альцгеймера количество ошибок было наибольшим.

Ученые связали эти результаты с искаженным восприятием времени, что приводит к снижению способности воспроизводить хронологию действий. Это объясняется нарушениями в работе гиппокампа, вызванными болезнью Альцгеймера, сообщает Planet Today.