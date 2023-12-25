Стоимость щучьей икры в Астраханской области выросла на 50% с начала 2023 года, сообщают СМИ. Теперь ее стоимость начинается от 3,5 тыс рублей. Подробнее рассказал глава Союза рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий "Каспрыба" Андрей Маркин.
- По щучьей икре есть динамика цен, связанная с уменьшением вылова щуки в регионе. По сравнению с весной мы видим удорожание продукции на 50%, - сообщил чиновник.
Виды осетровых рыб, а также цены на черную икру тоже выросли, однако их удалось зафиксировать при удорожании всего на 10%. Сейчас килограмм черной икры стоит около 40 тысяч рублей.
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