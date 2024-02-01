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ФНС потребовала от ИКЕА почти 13 миллиардов рублей
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 12:23

ФНС потребовала от ИКЕА почти 13 миллиардов рублей

Между межрегиональной инспекцией федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам №1и компанией ООО «Икеа торг» возник конфликт. ФНС требует выплатить достаточно серьезный долг.

- Сумма исковых требований - 12,9 млрд рублей, - сообщается в материалах Арбитражного суда Московской области.

На данный момент конкретные причины таких требований неизвестны. Сейчас СМИ пытаются выяснить источники проблемы и основы для подобных требований. Сам иск поступил в суд 30 января, однако к рассмотрению он пока не принят - специалисты занимаются обсуждением.

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