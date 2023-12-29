Президент России Владимир Путин утвердил закон о проведении международного турнира «Игры будущего». Состояться они должны в 2024 году, а местом проведения был выбран город Казань.

Это первое подобное мероприятие в мире, включающее в себя соревнования по инновационным видам спорта. Необычность их в том, что организаторы совместили физическую и компьютерную активность. К участию приглашены все страны мира, однако пока желание выражают лишь страны СНГ.

В подписанном президентом законе полностью учли такие нюансы, как организационные вопросы, а также полномочия организаторов. Дата начала соревнования - 21 февраля.