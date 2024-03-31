Более тысячи человек приняли участие в воскресной демонстрации в Амстердаме за мир и против поставок оружия в Украину западными странами.
Это была самая крупная акция с начала протестов на площади Дам, — сообщает корреспондент РИА "Новости".
Участники пришли на митинг с бело-синими флагами с голубем, символизирующим мир, и флагами России. Протестующие шли под барабанную дробь и несли лозунги на транспарантах, которые гласили: "Мы хотим мира!", "Нет оружия миру!", "Без НАТО — нет войны", "Мир — немедленно!"
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