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Более 1 тыс. человек провели антивоенную акцию в Амстердаме
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 19:11

Более 1 тыс. человек провели антивоенную акцию в Амстердаме

Более тысячи человек приняли участие в воскресной демонстрации в Амстердаме за мир и против поставок оружия в Украину западными странами.

Это была самая крупная акция с начала протестов на площади Дам, — сообщает корреспондент РИА "Новости".

Участники пришли на митинг с бело-синими флагами с голубем, символизирующим мир, и флагами России. Протестующие шли под барабанную дробь и несли лозунги на транспарантах, которые гласили: "Мы хотим мира!", "Нет оружия миру!", "Без НАТО — нет войны", "Мир — немедленно!"

Ранее, 24 марта в Сербии в центре Белграда прошла акция против НАТО и всякого сотрудничества Страны с альянсом.

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