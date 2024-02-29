Ученые изучили причины таяния ледника Судного дня

Ледник Туэйтса в Антарктиде, известный как ледник Судного дня, начал таять еще в 1940-х годах. Международная группа ученых-геологов из США и Великобритании выяснила, что основной причиной таяния является феномен Эль-Ниньо, вызывающий повышение температуры поверхностного слоя воды в восточной части Тихого океана.
Это приводит к тепловым волнам, вызывающим аномальную жару и, соответственно, таяние льда.
Уровень моря может подняться на 0,6 метра при полном таянии ледника и на три метра в долгосрочной перспективе, что может привести к дестабилизации западной части Антарктического ледяного щита, сообщает МИР24.
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