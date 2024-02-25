Ученые провели исследование таяния вечной мерзлоты в Арктике

Исследование, проведенное китайскими учеными из Северо-восточного университета лесного хозяйства, предупреждает о возможных выбросах радиоактивного газа радона из-за таяния вечной мерзлоты в Арктике. Радон, образующийся при естественном распаде урана, может накапливаться в жилых зданиях, повышая риски рака легких для жителей.

Исследование также указывает на возможные выбросы парникового газа метана и других опасных элементов, таких как метилртуть, что представляет угрозу для окружающей среды и здоровья человека.

Неоднородное таяние вечной мерзлоты затрудняет точное прогнозирование мест возможных выбросов, поэтому требуется дальнейшее изучение и мониторинг для выявления потенциально опасных зон, сообщает Газета.Ру.