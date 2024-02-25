Под льдами Антарктиды найдены следы древних гор и рек

Группа исследователей из Даремского университета обнаружила подо льдами Восточной Антарктиды артефакты древних гор и рек, возраст которых составляет 34 миллиона лет. Этот уникальный ландшафт, описанный как "призрачный", представляет собой замерзшую во времени сеть горных хребтов и речных долин, скрытых под двухкилометровым слоем льда.
Ученые считают, что этот ландшафт сформировался в период, когда Антарктида была частью суперконтинента Гондвана, который в последствии распался. Длительный период охлаждения климата привел к формированию ледяных шапок на вершинах гор и речных долин, образованных потоками талой воды, стекающими к океану.
Хотя эрозия повредила некоторые структуры, основные формы ландшафта сохранились. Ледяной покров приобрел устойчивость около 14 миллионов лет назад.
Эти открытия подчеркивают значимость изучения древних ландшафтов для понимания прошлых климатических изменений и геологической истории Земли, сообщает Planet Today.
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