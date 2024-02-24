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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:44

Фильм "Лёд 3" преодолел рубеж в 1 миллиард рублей в российском прокате

Согласно данным ЕАИС, продажи билетов достигли 1 миллиарда 8,6 миллионов рублей. На прошлой неделе фильм уверенно возглавил российский прокат, заработав более 500 миллионов рублей.

Первая часть фильма вышла в 2017 году и была крайне успешной, вторая часть была выпущена через три года и также собрала значительную сумму — более 1,5 миллиарда рублей.

Режиссером фильма выступил Юрий Хмельницкий, а главные роли исполняют Александр Петров, Мария Аронова, Сергей Лавыгин, Анна Савранская и Степан Белозёров, сообщает Российская Газета.

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