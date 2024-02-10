Ученые провели исследование льда в Антарктиде

Исследование проведенное учеными из Кембриджского университета и Британской антарктической службы обнаружило, что около 8 тысяч лет назад в Западной Антарктиде произошло быстрое истончение ледяного покрова. Ученые использовали ледяные керны, чтобы оценить изменения температуры и давления воздуха, что указало на резкое таяние льда за короткий период.
По их выводам, причиной этого явления могло быть попадание теплой воды под ледяной покров.
Это исследование помогает лучше понять влияние глобального потепления на антарктические ледники, а также предупреждает о возможной дестабилизации льда в результате дополнительного тепла, сообщает МИР24.
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