Ледяными кратерами покрылась дорога в Калуге

Проезд у дома №3 на Сиреневом бульваре стал непроходимым для крупных автомобилей из-за разрушенной трубы, из-за которой вода протекает и замерзает. Местный житель поделился в официальном сообществе Правого берега Калуги, что выезд и въезд для жильцов стал невозможным. Автомобильные колеса либо проваливаются в ямы, либо зацепляются за бампер. Он отметил, что жильцы пытались самостоятельно очистить проезд от льда, но это оказалось бесполезным, так как вода продолжает поступать и замерзать, сообщает "Калужский перекрёсток".

Этот проезд является единственным путем к церкви, который используют многие прихожане, включая пожилых людей и детей. Помимо устранения утечки воды, необходимо также провести очистку дороги от наледи. В ответ на жалобу, министерство строительства и ЖКХ Калужской области обещает начать устранение утечки 23 января и обещает удалить наледь в течение недели.