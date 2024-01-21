Новое исследование предупреждает о потенциальной глобальной катастрофе, связанной с таянием ледяного покрова Гренландии

Полное исчезновение льда Гренландии может вызвать повышение уровня моря на 7,4 метра, что имеет катастрофические последствия для прибрежных городов по всему миру. Эксперты также указывают на множественные и глубокие последствия для меридиональной циркуляции Атлантического океана (AMOC), что может нарушить глобальные погодные условия, экосистемы и продовольственную безопасность.

Исследование основано на данных спутниковых наблюдений и использовании искусственного интеллекта. Авторы отмечают, что потери льда в регионе за последние четыре десятилетия были значительными, сократившись на 5089 квадратных километров или 1034 гигатонны, что превышает предыдущие оценки и может быть занижено до 20%, сообщает Российская Газета.