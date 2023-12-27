Таяние ледников может привести к освобождению древних вирусов, спящих в них десятки или сотни тысяч лет

Этот процесс представляет серьезную угрозу для человечества, особенно в полярных областях, где содержится большинство первобытных патогенов.

Ученые выражают беспокойство по поводу возможного пробуждения опасных вирусов, исходя из предыдущего случая с вирусом, найденным в сибирской вечной мерзлоте. Хотя этот вирус оказался неопасным для человека, он подчеркивает потенциал патогенов сохранять свою активность во льдах на протяжении долгих периодов времени.

Исследователи предполагают, что большая часть приповерхностной вечной мерзлоты исчезнет к 2100 году, основываясь на сравнении текущих климатических тенденций с климатом 3 миллиона лет назад, сообщает Общественная Служба Новостей.