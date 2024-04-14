В начале апреля Apple сделала решительный шаг, изменяя правила App Store, разрешив там появление эмуляторов. Один из первых таких эмуляторов, iGBA, был выпущен в App Store, позволяя пользователям запускать игры с консолей Nintendo на устройствах Apple.

iGBA — это бесплатный эмулятор консоли Game Boy для устройств iPhone и iPad. Пользователи могут загружать образы ретроигр с Game Boy Advance или Game Boy Color и запускать их в приложении. iGBA поддерживает сохранения, виртуальный контроллер и разнообразные настройки.

Приложение весит 12 МБ и совместимо с устройствами iPhone, iPad и Mac с версиями iOS и iPadOS 12 или macOS 11 и выше. В настоящее время поддерживаются только английский и китайский языки.

Кроме того, другое приложение, Emu64 XL, обнаружено в App Store, предлагая запуск игр Commodore 64 на устройствах Apple. Это приложение также совместимо со всеми актуальными гаджетами Apple, сообщает Газета.Ру.