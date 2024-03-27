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Пользователи устройств Apple столкнулись с ростом фишинговых атак, направленных на кражу их Apple ID
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:02

Пользователи устройств Apple столкнулись с ростом фишинговых атак, направленных на кражу их Apple ID

Злоумышленники используют уязвимость в процессе сброса пароля, запуская массированные атаки через запросы на многофакторную аутентификацию (MFA). После подтверждения запроса хакеры получают доступ к изменению пароля и блокировке аккаунта.

Некоторые пострадавшие получили более сотни уведомлений.

Чтобы защитить себя, пользователям рекомендуют нажимать на кнопку "Не разрешать". Специалисты предполагают, что хакеры используют страницу восстановления пароля Apple ID и открытые базы данных пользователей для проведения атак, возможно, из-за уязвимости на сайте Apple, сообщает Газета.Ру.

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