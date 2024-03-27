Пользователи устройств Apple столкнулись с ростом фишинговых атак, направленных на кражу их Apple ID

Злоумышленники используют уязвимость в процессе сброса пароля, запуская массированные атаки через запросы на многофакторную аутентификацию (MFA). После подтверждения запроса хакеры получают доступ к изменению пароля и блокировке аккаунта.
Некоторые пострадавшие получили более сотни уведомлений.
Чтобы защитить себя, пользователям рекомендуют нажимать на кнопку "Не разрешать". Специалисты предполагают, что хакеры используют страницу восстановления пароля Apple ID и открытые базы данных пользователей для проведения атак, возможно, из-за уязвимости на сайте Apple, сообщает Газета.Ру.
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