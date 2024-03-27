Новые фотографии утечек раскрыли дизайн предстоящих моделей iPhone 16 и iPhone 16 Pro

Apple планирует незначительно увеличить размеры устройств по сравнению с предыдущими моделями.

iPhone 16 Pro получит экраны большего размера, с увеличением диагонали до 6.3 и 6.9 дюймов соответственно. Корпуса устройств станут чуть более тонкими, хотя их общий вес немного увеличится.

В дизайне заметны изменения: перемещение вспомогательной кнопки Action Button и вертикальное расположение камер у модели iPhone 16. Введение кнопки Capture предлагает быстрый доступ к камере для фото- и видеосъемки, хотя ее физический или сенсорный характер остается неясным. Предполагается, что iPhone 16 Pro будет доступен в четырех цветах, а также ожидается уменьшение рамок вокруг дисплея, сообщает Ferra.Ru.