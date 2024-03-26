Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 26.03.2024 : 92,7761
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 26.03.2024 : 100,3651
Стало известно, что новые модели iPhone 16 от Apple будут иметь увеличенный объем оперативной памяти
  1. Главная
  2. Мир
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:00

Стало известно, что новые модели iPhone 16 от Apple будут иметь увеличенный объем оперативной памяти

Увеличение объема оперативной памяти необходимо для обеспечения работы искусственного интеллекта (ИИ) на устройствах. Это связано с необходимостью обработки данных локально на устройстве.

Apple рассматривает возможность использования встроенной NAND-памяти для запуска ИИ, что может потребовать как минимум 8 ГБ оперативной памяти. В случае отказа от увеличения ОЗУ, компания может увеличить объем встроенного накопителя до 256 ГБ в базовых версиях iPhone 16. Презентация новых моделей ожидается осенью 2024 года, они будут первыми смартфонами Apple с встроенным искусственным интеллектом в системе iOS 18, сообщает Газета.Ру.

Мир

ТАСС: Мьянма планирует расширить прямые авиарейсы для привлечения российских туристов

ТАСС: Мьянма планирует расширить прямые авиарейсы для привлечения российских туристов

Помимо уже существующих рейсов из Янгона, Мандалая и Нейпьидо, страна намерена запустить прямые перелеты и из других городов. Это станет частью усилий по модернизации аэропортов и инфраструктуры для обеспечения комфортных условий для туристов.

Читать полностью
Apple разработала новое устройство для виртуального рисования - Apple Pencil третьего поколения

Apple разработала новое устройство для виртуального рисования - Apple Pencil третьего поколения

Согласно информации от издания MacRumors, стилус Apple Pencil третьего поколения будет совместим не только с iPad, но и с гарнитурой смешанной реальности Vision Pro.

Читать полностью

Общество

NASA планирует отправить миссию Europa Clipper к спутнику Юпитера — Европе — в 2030 году с целью поиска жизни

NASA планирует отправить миссию Europa Clipper к спутнику Юпитера — Европе — в 2030 году с целью поиска жизни

Ведущий исследователь океаноносных лун в NASA Фабиан Кленнер сообщил, что миссия будет оснащена передовым оборудованием, включая масс-спектрометр, способный обнаружить даже малейшие следы клеточного материала во льдах Европы.

Читать полностью
Исследователи выявили связь между старением и накоплением нежелательных белков

Исследователи выявили связь между старением и накоплением нежелательных белков

Исследование, опубликованное в журнале Molecular Cell, выявило связь между старением и накоплением нежелательных белков, что может быть фактором как старения, так и развития бокового амиотрофического склероза (БАС).

Читать полностью

Новости