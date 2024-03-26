Стало известно, что новые модели iPhone 16 от Apple будут иметь увеличенный объем оперативной памяти

Увеличение объема оперативной памяти необходимо для обеспечения работы искусственного интеллекта (ИИ) на устройствах. Это связано с необходимостью обработки данных локально на устройстве.
Apple рассматривает возможность использования встроенной NAND-памяти для запуска ИИ, что может потребовать как минимум 8 ГБ оперативной памяти. В случае отказа от увеличения ОЗУ, компания может увеличить объем встроенного накопителя до 256 ГБ в базовых версиях iPhone 16. Презентация новых моделей ожидается осенью 2024 года, они будут первыми смартфонами Apple с встроенным искусственным интеллектом в системе iOS 18, сообщает Газета.Ру.
ТАСС: Мьянма планирует расширить прямые авиарейсы для привлечения российских туристов
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Apple разработала новое устройство для виртуального рисования - Apple Pencil третьего поколения
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NASA планирует отправить миссию Europa Clipper к спутнику Юпитера — Европе — в 2030 году с целью поиска жизни
Ведущий исследователь океаноносных лун в NASA Фабиан Кленнер сообщил, что миссия будет оснащена передовым оборудованием, включая масс-спектрометр, способный обнаружить даже малейшие следы клеточного материала во льдах Европы.
Исследователи выявили связь между старением и накоплением нежелательных белков
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