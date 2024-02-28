Стало известно какие технологии получат iPhone 17 и Plus

Компания Apple планирует оснастить iPhone 17 и iPhone 17 Plus OLED-дисплеями с высокой частотой обновления и функцией Always-On Display (AOD). Это станет первым появлением технологии ProMotion в стандартных моделях, обеспечивая динамическую регулировку частоты обновления от 1 Гц до 120 Гц для более плавного отображения и экономии заряда батареи.
Для этого потребуются продвинутые OLED-панели из LPTO, которые уже используются в iPhone 15 Pro.
Apple планирует перейти на такие панели для всех моделей iPhone в будущем, с надеждой на поставки от BOE, но также рассматривает Samsung и LG Display в качестве альтернативных поставщиков, сообщает Газета.Ру.
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