После выпуска новых iPhone 15 владельцы столкнулись с серьезными неполадками в работе Bluetooth

Проблемы, с которыми сталкиваются пользователи являются разнообразными.
Невозможность подключения: затруднения в установлении связи с различными устройствами, включая AirPods, Apple Watch, и другие устройства.
Отключения: Bluetooth-соединение часто прерывается, что приводит к потере связи между устройствами.
Низкая скорость передачи данных: передача файлов или музыки через Bluetooth происходит медленно, затрудняя обычное пользование устройством.
Проблемы с воспроизведением звука: звук может прерываться, заикается или даже исчезать вовсе.
Несмотря на многочисленные жалобы и обсуждения владельцев, компания Apple пока не предоставила официального комментария по этому вопросу. Пользователи активно делятся своими опытами и пытаются найти решения самостоятельно через форумы и социальные сети.
Пользователи остаются в ожидании официального выпуска исправлений от Apple для устранения проблемы с Bluetooth на iPhone 15, сообщает Ferra.Ru.
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