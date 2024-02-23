После выпуска новых iPhone 15 владельцы столкнулись с серьезными неполадками в работе Bluetooth

Проблемы, с которыми сталкиваются пользователи являются разнообразными.

Невозможность подключения: затруднения в установлении связи с различными устройствами, включая AirPods, Apple Watch, и другие устройства.

Отключения: Bluetooth-соединение часто прерывается, что приводит к потере связи между устройствами.

Низкая скорость передачи данных: передача файлов или музыки через Bluetooth происходит медленно, затрудняя обычное пользование устройством.

Проблемы с воспроизведением звука: звук может прерываться, заикается или даже исчезать вовсе.

Несмотря на многочисленные жалобы и обсуждения владельцев, компания Apple пока не предоставила официального комментария по этому вопросу. Пользователи активно делятся своими опытами и пытаются найти решения самостоятельно через форумы и социальные сети.

Пользователи остаются в ожидании официального выпуска исправлений от Apple для устранения проблемы с Bluetooth на iPhone 15, сообщает Ferra.Ru.