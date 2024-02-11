Инсайдер Маджин Бу представил качественные изображения неанонсированного iPhone SE 4

Инсайдер Маджин Бу сообщил, что новый iPhone SE 4 будет схож с iPhone 16, а не с ранее предполагавшимся iPhone 14. Рендеры показывают, что устройство будет иметь дисплей с вырезом Dynamic Island и минималистичный блок камеры, а также программную кнопку Action Button из серии iPhone 15.

Характеристики остаются неизвестными, но предполагается, что iPhone SE 4 получит 6,1-дюймовый экран с частотой обновления 60 Гц. Бу не уточняет дату релиза, но уверен, что устройство не появится на рынке до 2025 года. Маджин Бу считается надежным источником, так как ранее он предоставлял достоверные сведения о других продуктах Apple, таких как новый iPad mini и цвета iPhone 12, сообщает Газета.Ру.