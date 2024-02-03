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Цена на смартфон Apple, iPhone 15, снизилась на российском рынке, достигнув отметки в 75 тысяч рублей
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 19:26

Цена на смартфон Apple, iPhone 15, снизилась на российском рынке, достигнув отметки в 75 тысяч рублей

Это снижение составляет 40% от исходной стоимости устройства, которая на момент старта продаж была оценена в 125-170 тысяч рублей. Авторы публикации отмечают, что новая цена считается "феноменальной", сообщает ФедералПресс.

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