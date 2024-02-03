Цена на смартфон Apple, iPhone 15, снизилась на российском рынке, достигнув отметки в 75 тысяч рублей

Это снижение составляет 40% от исходной стоимости устройства, которая на момент старта продаж была оценена в 125-170 тысяч рублей. Авторы публикации отмечают, что новая цена считается "феноменальной", сообщает ФедералПресс.
Компания Samsung объявила, что их последний смартфон будет оснащен мощным аккумулятором
Samsung объявила о том, что их последний смартфон, Galaxy Z Flip 6, будет оснащен мощным аккумулятором емкостью 4000 мАч, превосходящим текущую модель Galaxy Z Flip 5 с 3700 мАч.
Аэротакси Midnight прошло первый этап летных испытаний
Аэротакси Midnight компании Archer Aviation успешно завершило первый этап летных испытаний, включая маневры, полет на дистанционном управлении и проверку высоковольтных батарей.
Раскрыта новая угроза для пользователей WhatsApp
Новая угроза связана с возможностью демонстрации экрана во время видеозвонка. Эксперт по кибербезопасности Ваге Закарян из компании Gem Space предупреждает, что данная функция, запущенная прошлым летом, становится инструментом для мошенников в сборе личных данных.
Врач Гимранова предупреждает о растущей проблеме цифровой деменции среди молодых россиян
Врач-невролог, педиатр и рефлексотерапевт Альмира Гимранова описывает digital-деменцию как негативное воздействие цифровых технологий на когнитивные функции мозга, проявляющееся ухудшением памяти, снижением внимания и другими когнитивными нарушениями.