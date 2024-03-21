Представители компании Apple объявили о готовящемся выпуске нового iPad Pro с матовым дисплеем

Утечки информации из китайских источников указывают на возможность представления устройства с выбором между глянцевым и матовым экраном. Матовые экраны стали популярны среди владельцев устройств iPad, и Apple, возможно, решила удовлетворить их потребности.
Предполагается, что матовый дисплей будет оснащен технологией защиты от синего света.
Однако остается вопрос о применении "нанотекстурированного стекла", используемого в других продуктах компании, таких как Pro Display XDR и Studio Display. Эксперты отмечают, что это стекло идеально устраняет блики и сохраняет качество изображения, но требует бережного обращения, что делает его менее подходящим для планшетов, сообщает SM.News.
Польша обвинила комиссара ЕС в протестах фермеров
Сейчас решается вопрос с беспорядками.
Американский стартап Radia разрабатывает самый большой грузовой самолет в мире под названием WindRunner
Проект разработки самолета призван обеспечить перевозку крупногабаритных грузов, включая лопасти для ветряных турбин.
Состоялся цифровой релиз фильма Михаила Локшина "Мастер и Маргарита"
Сегодня, 21 марта, состаялся релиз фильма Мастер и Маргарита от режиссёра Михаила Локшина на площадке онлайн кинотеатра KION. Сюжет ленты основан на одноимённом роман Михаила Булгакова. Фильм продемонстрировал хорошие кассовые сборы, заработан за время проката 2,2 миллиарда рублей.
Врачи выделили апельсины как уникальный фрукт, обладающий рядом высокоценных свойств для здоровья
Апельсины способствуют снижению веса благодаря низкому гликемическому индексу и насыщают организм, что подтверждено экспертами.