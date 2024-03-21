Представители компании Apple объявили о готовящемся выпуске нового iPad Pro с матовым дисплеем

Утечки информации из китайских источников указывают на возможность представления устройства с выбором между глянцевым и матовым экраном. Матовые экраны стали популярны среди владельцев устройств iPad, и Apple, возможно, решила удовлетворить их потребности.

Предполагается, что матовый дисплей будет оснащен технологией защиты от синего света.

Однако остается вопрос о применении "нанотекстурированного стекла", используемого в других продуктах компании, таких как Pro Display XDR и Studio Display. Эксперты отмечают, что это стекло идеально устраняет блики и сохраняет качество изображения, но требует бережного обращения, что делает его менее подходящим для планшетов, сообщает SM.News.