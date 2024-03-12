Стало известно, когда выйдет новая модель iPad

Новая информация от известного инсайдера Марка Гурмана источника Bloomberg сообщает о планах Apple выпустить обновленные модели iPad Pro и iPad Air в конце марта или в апреле 2024 года.
По данным Гурмана, компания уже разрабатывает специальную версию iPadOS 17.4 для новых устройств, что свидетельствует о скором релизе. Вместе с планшетами, Apple представит новые аксессуары, такие как клавиатура Magic Keyboard и стилус Apple Pencil третьего поколения.
Главной особенностью новых моделей iPad Pro будет наличие OLED-экранов, а также переход на фирменные чипы серии М3. iPad Air будет расширен до 12,9-дюймовой модели, а также получит фронтальную камеру с ориентацией под альбомное положение устройства, сообщает Газета.Ру.
Компания Boeing не смогла пройти 33 из 89 проверок качества
Аудиторы зафиксировали "кустарные" приемы и приспособления при производстве "Боингов".
Ученые из Техасского университета опровергли мнение о вреде кофе для людей с нерегулярным сердцебиением
Ученые обнаружили, что умеренное употребление кофеина не только не увеличивает риск аритмии, но даже снижает его.
Ученые выделили спортивные добавки, которые могут повышать когнитивные способности
Исследование, проведенное учеными из государственного университета в Джексонвилле (США) и опубликованное в журнале Nutrients, выявило, что сочетание кофеина и креатина в спортивных добавках способно повысить когнитивные способности спортсменов, занимающихся с отягощениями.
Владельцы iPhone столкнулись с серьезными проблемами после обновления iOS 17.4
Обновление iOS 17.4 включает проблемы для владельцев, такие как быстрый разряд аккумулятора и нестабильную работу с мобильной сетью.