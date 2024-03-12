Стало известно, когда выйдет новая модель iPad

Новая информация от известного инсайдера Марка Гурмана источника Bloomberg сообщает о планах Apple выпустить обновленные модели iPad Pro и iPad Air в конце марта или в апреле 2024 года.

По данным Гурмана, компания уже разрабатывает специальную версию iPadOS 17.4 для новых устройств, что свидетельствует о скором релизе. Вместе с планшетами, Apple представит новые аксессуары, такие как клавиатура Magic Keyboard и стилус Apple Pencil третьего поколения.

Главной особенностью новых моделей iPad Pro будет наличие OLED-экранов, а также переход на фирменные чипы серии М3. iPad Air будет расширен до 12,9-дюймовой модели, а также получит фронтальную камеру с ориентацией под альбомное положение устройства, сообщает Газета.Ру.