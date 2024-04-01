iOS 18 обещает значительные изменения и улучшения пользовательского опыта

Ожидается, что на iPhone появится горизонтальный домашний экран, а также ярлыки на экране блокировки, что придаст устройствам больше функциональности и удобства использования.
Пользователи смогут настраивать расположение значков приложений по своему усмотрению и настраивать цветовые схемы тем оформления под свои предпочтения. Кроме того, ожидается переработка "Центра управления", что может улучшить доступность и эффективность управления устройством.
Подробности обновления, включая дополнительные функции и изменения, ожидаются на конференции WWDC 2024, которая пройдет в июне. Новые функции iOS 18 призваны усовершенствовать пользовательский опыт и продемонстрировать постоянное стремление Apple к инновациям и улучшениям, сообщает Российская Газета.
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