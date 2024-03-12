Владельцы iPhone столкнулись с серьезными проблемами после обновления iOS 17.4

Обновление iOS 17.4 включает проблемы для владельцев, такие как быстрый разряд аккумулятора и нестабильную работу с мобильной сетью.

Пользователи жалуются на отсутствие сигнала, потерю связи и невозможность использования iMessage и FaceTime.

Проблема связана с модемом iPhone, и стандартные методы исправления неэффективны. Apple не признает ошибку, предлагая только полный сброс устройства, который не всегда помогает.

Установка iOS 17.4 не рекомендуется из-за проблем с сетью и значительного ухудшения автономности, сообщает Ferra.Ru.