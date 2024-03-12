Владельцы iPhone столкнулись с серьезными проблемами после обновления iOS 17.4

Обновление iOS 17.4 включает проблемы для владельцев, такие как быстрый разряд аккумулятора и нестабильную работу с мобильной сетью.
Пользователи жалуются на отсутствие сигнала, потерю связи и невозможность использования iMessage и FaceTime.
Проблема связана с модемом iPhone, и стандартные методы исправления неэффективны. Apple не признает ошибку, предлагая только полный сброс устройства, который не всегда помогает.
Установка iOS 17.4 не рекомендуется из-за проблем с сетью и значительного ухудшения автономности, сообщает Ferra.Ru.
Компания Boeing не смогла пройти 33 из 89 проверок качества
Аудиторы зафиксировали "кустарные" приемы и приспособления при производстве "Боингов".
Ученые из Техасского университета опровергли мнение о вреде кофе для людей с нерегулярным сердцебиением
Ученые обнаружили, что умеренное употребление кофеина не только не увеличивает риск аритмии, но даже снижает его.
Ученые выделили спортивные добавки, которые могут повышать когнитивные способности
Исследование, проведенное учеными из государственного университета в Джексонвилле (США) и опубликованное в журнале Nutrients, выявило, что сочетание кофеина и креатина в спортивных добавках способно повысить когнитивные способности спортсменов, занимающихся с отягощениями.
Граждане РФ смогут посещать страны Евросоюза даже без наличия биометрического паспорта
По информации, полученной из Еврокомиссии, отсутствие этого типа документа не является причиной автоматического отказа во въезде.